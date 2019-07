Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo; Santinho Pacheco (na foto), atual deputado no Parlamento; Cristina Sousa, vereadora e vice-presidente da Câmara de Seia; e Fábio Pinto, líder da Federação da JS da Guarda, são, por esta ordem, os quatro primeiros candidatos do PS às legislativas pela Guarda, apurou O INTERIOR.

A lista definitiva deverá ser aprovada esta terça-feira à noite pela Comissão Política Nacional do partido.