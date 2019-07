Motor de carro incendiou-se na Guarda

Os moradores da Rua Duque de Bragança, na Guarda, não ganharam para o susto na manhã desta quarta-feira, quando o motor de um carro estacionado começou a arder.

Segundo testemunhas no local, o fogo surgiu «de um momento para o outro, do nada», e não causou mais danos devido à pronta intervenção de vários populares, que, com recurso a um extintor, travaram as chamas e impediram que alastrassem aos veículos mais próximos.

O alerta foi dado pelas 8h43, tendo os bombeiros da Guarda mobilizado para o local nove operacionais e três veículos, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).