Instalação de Centro Nacional de Educação Rodoviária protocolado no IPG

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai realizar um estudo – sob a supervisão da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) – para identificar as boas práticas europeias em matéria de segurança rodoviária e propor uma localização para o Centro Nacional de Educação Rodoviária.

O documento é uma das primeiras ações do futuro Centro Nacional de Educação Rodoviária, cuja instalação na Guarda foi protocolada esta quarta-feira no IPG na presença de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, de Rui Soares Ribeiro, presidente da ANSR, e de Eduardo Feio, presidente do IMT. O estudo irá focar-se nas boas práticas de educação rodoviária existentes nos Estados da União Europeia «e sua adaptação às realidades educacional e rodoviária nacionais», de acordo com o descrito no protocolo. Nesse estudo o Politécnico irá realizar um relatório – que será entregue num prazo máximo de seis meses – relativo ao «modelo de instalação» do futuro Centro Nacional de Educação Rodoviária em Portugal a criar na Guarda. Este relatório prende-se com a «promoção da aquisição de conhecimentos e competências que facultem uma integração preventiva, consciente, responsável e segura em matéria de prevenção e segurança rodoviárias», segundo descrito no referido documento.

A instalação deste organismo na Guarda tinha sido proposta pelo deputado socialista Santinho Pacheco, tendo o ministro Eduardo Cabrita confirmado a localização na sessão solene do Dia da Cidade, a 27 de novembro de 2018.