Assinado acordo de cedência de terreno para acolher nova delegação regional do SEF

O protocolo de cedência de um terreno para a construção, na Guarda, da nova delegação regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi assinado esta quarta-feira nos Paços do Concelho.

O espaço de 15.120 metros quadrados junto ao parque industrial é propriedade da autarquia e vai acolher um centro de acolhimento temporário, além dos serviços do SEF. O estado vai investir cerca de 3 milhões de euros na construção dos edifícios, cujos projetos vão agora ser elaborados.

Presente na cerimónia, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou que o objetivo desta parceria com a auatarquia é «relocalizar as atuais instalações do SEF na Guarda», que funcionam na Rua Paiva Couceiro. Por sua vez, Carlos Chaves Monteiro disse que a articulação entre a administração central e administração local tem que ser «cada vez maior» para criar emprego e fixar pessoas no interior do país.