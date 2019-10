Perícia: Guarda consagra campeão nacional Jorge Almeida

Jorge Almeida venceu a Xª Perícia “Cidade da Guarda”, que decorreu no domingo no largo do mercado municipal da cidade mais alta. O piloto do protótipo VW, já virtual primeiro campeão nacional da modalidade e vencedor do Troféu Raiano, dominou a competição.

A penúltima prova do Campeonato de Portugal de Perícias e derradeira do Troféu Raiano correu de feição ao piloto de Mangualde, que teve os melhores tempos de quatro das cinco mangas. No final, Jorge Almeida ganhou na Guarda com o tempo de 46s203’, menos 0,716 segundos que António Borges (Lotus Seven), segundo classificado. Na terceira posição ficou Luís Guedes (Lotus Seven) com a marca de 50s155’, obtida na única manga, a segunda, em que participou. Já Dino Almeida (Honda S800) foi quarto, a 5s111’ do vencedor, seguido de Rui Loureiro (Peugeot 205), que terminou a 6s488’ do primeiro. A Perícia da Guarda juntou os melhores pilotos nacionais, bem como alguns amadores não participantes no Campeonato de Portugal e no Troféu Raiano, e foi organizada pelo Departamento de Desportos Motorizados do Guarda Unida Desportiva e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), com o apoio do município.

Na geral do Troféu Raiano, Jorge Almeida suplantou António Borges e Dino Almeida, segundo e terceiros classificados, respetivamente. A competição incluiu 12 provas nos distritos da Guarda, Bragança e Vila Real, sete das quais pontuaram também para o Campeonato de Portugal da modalidade. Extracampeonato, este sábado os pilotos têm encontro marcado para Belmonte. A prova de perícia organizada pela Escuderia Castelo Branco terá lugar no Parque de S. Tiago.