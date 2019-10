Futsal: Guarda 2000 apresentou-se no Iº Troféu Segura Fernandes

As equipas de futsal feminino Guarda 2000 e Viseu 2001 empataram 3-3 no Iº Troféu Segura Fernandes, disputado no sábado, no pavilhão gimnodesportivo da cidade mais alta.

O troféu destina-se a homenagear o fundador e antigo treinador do clube guardense, falecido em dezembro do ano passado, e serviu também de jogo de apresentação a equipa sénior do Guarda 2000, multicampeã distrital e que volta a competir no campeonato organizado pela AF Guarda. O plantel para esta época é constituído por 14 atletas: Raquel Monteiro da Silva, Sara Lima, Liliana Barata, Cátia Almeida, Carla Rodrigues, Joana Maia, Inês Sousa, Bárbara Pragana, Vanessa Cabo, Telma Pena, Maria Figueira, Sandra Rita, Sainy Cabral e Alexandra Barreiros. O treinador é Marco Santos.