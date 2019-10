Dez concertos no TMG para comemorar o Dia Mundial da Música

O Dia Mundial da Música é comemorado esta terça-feira na Guarda com dez concertos ao longo do dia em sítios inusitados do Teatro Municipal, numa iniciativa da autarquia local.

Denominada “MúsicaAconchego”, a iniciativa tem início pelas 10 horas e termina às 23h30, decorrendo na sala de ensaios, no edifício polifónico, no “foyer” do grande auditório e na caixa de palco do pequeno auditório do TMG. A entrada é livre.

Estão agendados concertos de canto lírico (Helena Neves, 10 horas, sala de ensaios), percussão/tradicional (Tiago Pereira, 11 horas, edifício polifónico), música portuguesa (Paulo Monteiro e Jorge Maia, 14h30, edifício polifónico), jazz (João Roxo, 15h30, “foyer” do grande auditório) e clássica (Alé & Olé Duo, 16h30, caixa de palco do pequeno auditório, e Passione, 22 horas, café-concerto).

A programação inclui ainda concertos de Miguel Calhaz (cantautor, 17h30, sala de ensaios), Rui Correia & Ricardo Torrão (blues, 18h30, edifício polifónico), Tânia Patrício (fado, 21h30, café-concerto) e de Pedro Arruda (música eletrónica, 23h30, café-concerto). Todos os músicos participantes têm ligação à Guarda.