Mário Patrão oitavo no Panafrica Rally

Mário Patrão foi oitavo no Panafrica Rally, uma das mais duras maratonas de todo-o-terreno e que decorreu de 21 a 27 de setembro em Marrocos.

Foi um resultado muito positivo para o piloto da KTM, que vem de uma longa paragem devido à queda sofrida no último Rali Dakar e iniciou recentemente o seu plano de recuperação para a competição. Mário Patrão gastou 18h33m32s para cumprir os exigentes 1.500 quilómetros da competição disputada em torno da região de Merzouga. O senense foi o segundo melhor motard português em prova, atrás do vencedor da geral, Joaquim Rodrigues (Hero), em 16h21m43s. O Panafrica Rally é uma das principais provas de preparação para o Rali Dakar, que terá lugar em janeiro de 2020, sendo que esta foi a terceira participação do piloto natural de Paranhos da Beira.