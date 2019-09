Conferência “Portugal Inteiro” esta terça-feira na Guarda

“A Inovação como estímulo para o desenvolvimento da Região Centro” é o tema da conferência que o “Jornal Económico”, a Altice Portugal e Altice Labs organizam esta terça-feira no Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

A iniciativa tem início pelas 14 horas e integra o ciclo “Portugal Inteiro”, que contempla cinco conferências em cidades de norte a sul do país, em articulação com as autarquias, estabelecimentos de ensino superior e empresas locais.

A Guarda será o palco da terceira sessão, que terá lugar no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do IPG. Em debate estarão temas como o ensino superior, a inovação, o tecido empresarial e a imprensa regional.

A conferência abre com um painel dedicado ao papel do ensino superior, com intervenções do presidente do IPG, Joaquim Brigas, e do autarca guardense Carlos Chaves Monteiro. Segue-se uma nota de boas-vindas por Shrikesh Laxmidas, diretor adjunto do “Jornal Económico”, e Alcino Lavrador, diretor geral da Altice Labs.

O cientista e professor universitário Fernando Carvalho Rodrigues será o “keynote speaker” do encontro e abordará a temática da “Revitalização do desenvolvimento económico da Região Centro”.

“A Importância da Imprensa Regional” será debatida pelo diretor de O INTERIOR, Luís Baptista-Martins, pelo diretor do jornal “Porta da Estrela”, José Manuel Brito; e pela diretora do “Notícias de Gouveia”, Liliana Carona. O painel terá moderação de Shrikesh Laxmidas.

O terceiro tema da tarde é “O valor da Inovação no Interior” e reunirá Carlos Carreto (Robô Bombeiro), Luís Figueiredo (MagicKey), Rui Pereira (Mestre Clique) e Tiago Santos (Muvu Technologies), com moderação de Pedro Pinto (Pplware).

A conferência termina com as intervenções de Ricardo Almeida (Coficab), Rúben Costa (Moloni) e Fernando Sousa (CEPESE/UP) a propósito do tema “Tecido Empresarial e Digitalização”. A moderação será de Fernando Alfaiate, administrador do COMPETE.

A sessão de encerramento está agendada para as 18h15 e deverá contar com a presença de Ana Abrunhosa. A presença da presidente da Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) ainda está por confirmar.