Natação: Clube da Guarda com 34 pódios no Regional de Absolutos

O Clube de Natação da Guarda (CNG) conquistou dez primeiros lugares no Campeonato Regional de Absolutos e torneio de apuramento de infantis, que teve lugar em Castelo Branco no último fim de semana.

Da cidade mais alta viajaram 24 atletas (15 masculinos e 9 femininos), numa participação que se saldou em 34 lugares de pódio. Destaque para as vitórias de Simão Dias nos 200m livres, 800m livres, 200m estilos, 400m estilos, 4x100m livres e 4x100m estilos, de Marco António Costa (100m livres, 400m livres, 100m mariposa, 100m estilos, 4x100m livres e 4x100m estilos), de João Pires (4x100m livres e 4x100m estilos) e de Hugo Nunes (4x100m livres e 4x100m estilos). O CNG obteve ainda sete segundos lugares por João Pires (100m costas e 100m estilos), Bruno Coelho (200m costas), Marco António Costa (100m bruços e 50m costas), Simão Dias (200m bruços) e Diogo Gonçalves (100m mariposa). João Pires (100m livres e 50m costas), Hugo Nunes (200m estilos) e Diogo Gonçalves (400m estilos) conseguiram também quatro terceiros lugares. Este sábado realiza-se o XIº Meeting Internacional de Natação “Cidade da Guarda”.