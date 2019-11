Secretaria de Estado da Ação Social fica no edifício do Tribunal de Trabalho da Guarda

A Secretaria de Estado da Ação Social terá sede na Guarda, a partir de 9 de dezembro.

Segundo o jornal “Público” desta quarta-feira, a estrutura governamental dirigida por Rita Cunha Mendes ficará instalada no edifício onde funciona atualmente o Tribunal de Trabalho da Comarca da Guarda.

O antigo Palácio das Corporações está também afeto aos serviços do Centro Distrital do Instituto da Segurança Social e carece de obras de adaptação, pelo que, transitoriamente, a Secretaria de Estado ficará sediada nas instalações da antiga Junta Autónoma de Estradas (JAE), na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, onde já está a delegação distrital do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMTT).