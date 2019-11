AEKS consegue três medalhas de ouro no Europeu JSKA

A Academia Egitaniense de Karate Shotokan (AEKS) conquistou três medalhas de outro no 4º JSKA European Championship, que se disputou em Chipre (Limassol) no início deste mês.

Os títulos foram para Rui Jerónimo, em kata 36-40 anos; Carla Jerónimo, em kata 41-45 anos, e Diogo Grilo, do Núcleo de Karate Shotokan de Pinhel, em kata 17-18 anos. Por sua vez, Rosa Jerónimo foi segunda em kata +51 anos, enquanto José Jerónimo não conseguiu alcançar os lugares de pódio. O campeonato foi organizado pela Japan Shotokan Karate Association (JSKA), cujo instrutor-chefe é Keigo Abe. A delegação portuguesa foi constituída por 13 atletas, cinco acompanhantes e o sensei Vilaça, representante máximo JSKA Portugal. Em 2020 terá lugar o Campeonato Mundial JSKA, na Alemanha.