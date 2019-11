Carlão e DJ Pedro Carrilho animam passagem de ano na Guarda

Carlão, DJ Pedro Carrilho e Os Quatro e Meia vêm à Guarda festejar a “mais alta Passagem de Ano”, anunciou o município da cidade mais alta.

A festa de despedida de 2019 e da chegada do Ano Novo acontece na Praça Luís de Camões. Os Quatro e Meia serão os primeiros a subir ao palco, pelas 22 horas, seguindo-se à meia-noite o tradicional fogo-de-artifício e o brinde coletivo a 2020.

Vinte minutos depois será a vez de Carlão, ex-vocalista dos Da Weasel, animar as primeiras horas do novo ano com músicas do seu mais recente disto “Entretenimento?”. A primeira noite de 2020 prossegue com o DJ Pedro Carrilho, acompanhado pelo violinista Mr. Vlalen, a partir das 2 horas da madrugada.