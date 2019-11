Sp. Covilhã não vence há três jogos na IIª Liga

O Sp. Covilhã foi empatar 2-2 a Mafra no domingo, em jogo em atraso da 8ª jornada da II Liga, e atrasou-se na luta pelos lugares de subida ao escalão principal do futebol nacional.

Os comandados de Ricardo Soares estiveram a vencer por duas vezes, mas não souberam preservar a vantagem tendo acabado por conceder a partilha dos pontos à entrada para os dez minutos finais do encontro. Iniciada com atraso devido ao nevoeiro, a partida foi muito disputada e com jogadas de perigo para cada lado. A chuva e o estado do relvado condicionaram muito o ritmo do quarto de hora inicial, período em que o mafrense Medeiros e o covilhanense Daffé deixaram os primeiros avisos. Os visitantes, que procuravam o regresso às vitórias após dois jogos sem ganhar, foram os primeiros a marcar aos 30’, num cabeceamento do avançado senegalense na sequência de um pontapé de canto de Adriano Castanheira, que foi a figura do jogo. Contudo, nove minutos depois, os locais empataram com um golo de Rúben Freitas, que, descaído para o flanco direito, “fuzilou” Carlos Henriques.

O jogo continuou intenso e repartido, mas foi o Covilhã que se colocou novamente em vantagem aos 44’, numa transição rápida e inteligente finalizada por Adriano Castanheira, que fugiu pela esquerda e atirou cruzado, com o guarda-redes Godinho a ser mal batido. O intervalo chegou com os serranos na frente do marcador, mas no regresso das cabinas o Mafra reagiu, embora sem lucidez no momento da finalização. Também os “leões da serra” estiveram várias vezes perto do terceiro golo e como quem não marca sofre, os locais selaram o empate final aos 79’ graças a um desvio oportuno de Joel ao segundo poste. O encontro decaiu de qualidade até ao final, com o cansaço provocado pelo mau estado do terreno a afetar o desempenho das duas equipas.

Com este resultado, o Sp. Covilhã somou o terceiro jogo sem vencer e o segundo empate no campeonato. Os serranos igualaram o Leixões no quarto lugar com 20 pontos e estão a um ponto do Estoril, terceiro classificado, e a dois do Nacional, segundo. Já o líder Farense soma 27 pontos. O próximo adversário é o Feirense – cujo técnico passou a ser Filó, que na última época orientou os covilhanenses – em partida agendada para dia 29 no Santos Pinto.