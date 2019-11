Desportos de Inverno: Federação premiou os campeões nacionais

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) distinguiu, no sábado, os campeões nacionais de esqui alpino, slalom e snowboard cross da última época.

Os galardoados foram Manuel Ramos, Catarina Carvalho (na foto), Ricardo Brancal, Lourenço Simões (sub-16), Marta Carvalho (sub-14), Gustavo Tavares (sub-12) e Catarina Curto (sub-10). No snowboard as distinções foram para Ricardo Lopes e Alex Azevedo. A cerimónia decorreu na Pousada de Juventude Serra da Estrela e contou com a presença do secretário de Estado João Paulo Rebelo, que foi considerado Personalidade do Ano. A FDIP reconheceu ainda o desempenho de Jim Aldred, treinador de hóquei no gelo, como Treinador do Ano e do esquiador Manuel Ramos como Atleta do Ano. Já o snowboarder adaptado Pedro Herdeiro é Atleta Revelação do Ano e o Clube do Ano foi o Ski Clube de Portugal. Por sua vez, Yannick Guerrillot, pai da atleta internacional Vanina de Oliveira, obteve o troféu de “Pai do Ano”. Na gala, Pedro Farromba, presidente da Federação, anunciou a candidatura para a construção de uma pista de gelo amovível na zona das piscinas das Penhas da Saúde, na Covilhã. O projeto está orçado em cerca de 400 mil euros e permitirá a prática de hóquei, patinagem artística, “curling” e apoio à patinagem de pessoas com deficiência.