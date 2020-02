Futsal: CF Sabugal é campeão distrital de iniciados

Os iniciados do Clube Futsal Sabugal são os primeiros campeões distritais da época da Associação de Futebol da Guarda.

A formação raiana, orientada por João Nunes, terminou o campeonato sem qualquer derrota, tendo registado cinco vitórias e um empate nos jogos disputados. Destaque também para os 37 golos marcados contra dez sofridos. Este foi o primeiro título de iniciados, mas o terceiro do CF Sabugal nos escalões de formação. O clube vai agora disputar a Taça Nacional. A AD Manteigas terminou na segunda posição e joga este domingo com o Vila Cortês do Mondego (4º e último classificado) na derradeira jornada da prova.