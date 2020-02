O município do Sabugal realiza, no domingo, uma caminhada de Inverno na área da freguesia de Aldeia da Ponte.

A iniciativa decorre no âmbito do projeto “Caminhar com Vida”, que “convida residentes e visitantes a percorrer trilhos e caminhos do concelho raiano através de quatro caminhadas pedestres subordinadas às temáticas das estações do ano.

Os interessados em participar podem inscrever-se até às 16h30 da próxima sexta-feira, no pavilhão e piscinas municipais do Sabugal.