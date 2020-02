Antepenúltimo derrota e trava ambições do Sp. Covilhã

O Sp. Covilhã caiu um lugar na classificação após perder 1-0 na visita ao reduto do Vilafranquense, antepenúltimo da IIª Liga. A derrota de domingo, em jogo da 20ª jornada, não estava nos planos e trava as aspirações dos comandados de Daúto Faquirá no campeonato.

O treinador Armando Evangelista não podia ter tido melhor estreia no banco do “aflito” Vilafranquense, que não vencia há oito jogos. Os locais entraram melhor e controlaram a primeira parte, tendo inaugurado o marcador ainda algum do público presente não se tinha sentado nas bancadas do Municipal de Rio Maior. Aos 5’, Rafael Furlan foi oportuno na recarga a um alívio de cabeça de Gilberto na sequência de um cruzamento de Wilson Santos. O Covilhã tinha mais posse de bola, mas não conseguia ter grandes espaços na defesa ribatejana. A exceção foi um cabeceamento de Kukula, que saiu por alto, após livre de Gilberto. Por sua vez, o Vilafranquense usava o contra-ataque para ameaçar a baliza serrana, mas sem consequência até ao intervalo.

O domínio do Sp. Covilhã intensificou-se no segundo período, contudo não se traduziu em ocasiões de perigo. As entradas de Jean e, mais tarde, de Gui Inters, destinaram-se a dar maior dinamismo ofensivo ao jogo dos visitantes, mas estes continuaram com dificuldades em ultrapassar a bem organizada defensiva vilafranquense. Só de bola parada os “leões da serra” conseguiram assustar o conjunto anfitrião, sendo que na parte final do encontro a opção passou por “bombear” a bola para a área, com a defesa ribatejana a impor-se claramente. Os minutos finais do jogo foram muito intensos na procura do golo de parte a parte. O Vilafranquense podia ter aumentado a vantagem já em período de descontos, aos 97’, por Wilson Santos, enquanto dois minutos depois foram os covilhanenses a estar perto da igualdade por Daffé.

Este domingo, os serranos recebem o Académico de Viseu, atual décimo classificado com 27 pontos.