Atletismo: “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas” no domingo

A 38ª edição da corrida de montanha “12 Kms Manteigas-Penhas Douradas” realiza-se este domingo, numa organização do Centro de Cultura e Desporto (CCD) dos Trabalhadores da Câmara de Manteigas.

A prova integra a tradicional subida de 12 quilómetros entre a vila e o lugar das Penhas Douradas, cuja partida está agendada para as 10h30 junto aos Paços do Concelho. Há ainda uma caminhada, não competitiva, com cerca de sete quilómetros. O vencedor da classificação geral da corrida de montanha recebe 300 euros, enquanto a melhor atleta feminina levará para casa um prémio de 200 euros. A atividade conta com o apoio da autarquia e, tal como nas últimas edições, a organização doará à APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima um euro por cada inscrição.