XIª Exposição Canina Nacional este fim de semana no Fundão

O pavilhão multiusos do Fundão acolhe este fim de semana a 11ª Exposição Canina Nacional, que terá no programa a primeira prova do Campeonato Nacional de Obedience.

Esta prática consiste numa actividade «desportiva e educacional, dirigida a ensinar os cães a agirem de forma cooperante e controlada», de acordo com a organização. As provas de obediência têm como finalidade avaliar as qualidades e caráter dos cães para a sua plena integração na sociedade, sendo um desporto aberto a todos os canídeos. O veredicto final está a cargo do juiz norueguês Rune Bjerkelund, que é representante da Noruega na comissão da Fédération Cynologique Internationale.

No programa da exposição canina estão ainda previstas diversas ações dirigidas aos mais novos e ao público em geral, assim como duas mostras especializadas das raças cão Serra da Estrela e Terriers, ambas este sábado.

De acordo com a autarquia fundanense, a iniciativa é «o culminar de diversas iniciativas, realizadas sobretudo junto da comunidade escolar – Programa Educativo CaniCultura Fundão este ano sob o tema ” CÃOviver Juntos». A exposição é promovida pelo município, pelo Clube Português de Canicultura e pelo Clube Cinófilo do Alentejo.