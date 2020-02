Cinema: Filme de alunas da UBI nomeado para os prémios Sophia Estudante

O filme “O Presidente Veste Nada”, realizado por Clara Borges e Diana Agar, foi nomeado para o Prémio Sophia Estudante deste ano.

A curta-metragem de animação das alunas da Universidade da Beira Interior já tinha vencido, em dezembro, a respetiva categoria na fase exclusiva para os filmes produzidos em contexto académico, promovida pela Academia Portuguesa de Cinema. Esta produção concorre agora com outros três nomeados pelo galardão de melhor filme de estudantes de cinema a nível nacional. O galardão será entregue pela Academia Portuguesa de Cinema na cerimónia anula dos Prémios Sophia, a festa do cinema nacional agendada para 22 de março, no Casino Estoril.