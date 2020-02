Serra da Malcata: Sabugal e Penamacor querem assumir cogestão da Reserva Natural

Os municípios do Sabugal e Penamacor querem assumir a cogestão da Reserva Natural da Serra da Malcata, no âmbito da lei aprovada pelo Governo que prevê modelos de gestão de proximidade para áreas protegidas.

A intenção foi revelada na sexta-feira por António Luís Beites, autarca de Penamacor, segundo o qual «nos próximos dias» a proposta será formalizada junto da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território. Atualmente, a primeira experiência de gestão colaborativa em áreas protegidas está a decorrer no Tejo Internacional. «O relacionamento entre Penamacor e o Sabugal é fantástico e creio que temos condições para sermos um excelente exemplo de um processo de cogestão em Portugal», acrescentou o edil. Na sua opinião, a alteração do modelo de gestão poderá dar um «novo rumo estratégico» à Reserva Natural da Serra da Malcata e terá «vantagens» para os dois concelhos, designadamente ao nível da promoção e do retorno económico para os agentes locais. Esta área protegida ocupa 16.348 hectares dos concelhos do Sabugal e Penamacor.