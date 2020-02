Sérgio Costa é candidato à concelhia da Guarda do PSD

Sérgio Costa é candidato à presidência da concelhia da Guarda PSD. O vice-presidente da Câmara da Guarda anunciou a intenção aos militantes durante um plenário realizado na sexta-feira à noite.

Na reunião, o atual líder Tiago Gonçalves confirmou que não se recandidata ao lugar, dando espaço a novos protagonistas. As eleições estão marcadas para 4 de abril. A liderança da secção local é um lugar-chave no processo de escolha do candidato à Câmara da Guarda. Tendo em conta o relacionamento tenso entre ambos nos últimos meses, a eleição de Sérgio Costa na concelhia pode ser uma “pedra no sapato” na candidatura de Carlos Chaves Monteiro nas eleições autárquicas de 2021.