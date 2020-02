Olano Portugal registou 30,5 milhões de euros de volume de negócios em 2019

A Olano Portugal – Logística e Distribuição encerrou 2019 com um volume de negócios no valor 30,5 milhões de euros, um incremento de 4 por cento face ao período homólogo. Estes resultados são referentes à soma das atividades da Olano Logística do Frio e da Olano Transportes Portugal, ambas sediadas na Guarda.

Segundo dados da empresa, na plataforma logística da cidade mais alta foram movimentadas mais de 168 mil paletes, 499 mil caixas e 609 contentores. Simultaneamente, foram armazenadas, em média, mais 26.600 paletes por mês. João Logrado, diretor-geral da Olano Portugal, lembra que «a nossa operação baseia-se fundamentalmente no apoio à indústria transformadora e agroalimentar. Desta forma, recolhemos com regularidade e de acordo com o plano de produção dos nossos clientes, os seus produtos finais que armazenamos e mais tarde entregamos aos seus clientes finais, sejam eles grandes superfícies ou distribuidores em Portugal, Espanha, França ou Itália». No total, a Olano percorreu 16,4 milhões de quilómetros em 2019. E para 2020 a empresa prepara um plano de investimentos que passa pela renovação de frota, através da aquisição de veículos Euro VI, a utilização de painéis solares e o aumento da capacidade logística em Portugal e na Itália.

Em Portugal desde 2009, a Olano Portugal – Logística e Distribuição faz parte do universo de 50 filiais do Grupo Olano a nível europeu. Especialista em transporte, armazenagem e logística de frio em temperatura controlada, a empresa presta atividade nas fileiras de produtos do mar, congelados, frescos, cárneos e farmacêuticos.