Wet Bed Gang, Matias Damásio e ATOA na Feira de Caça e Pesca em Vilar Formoso

O município de Almeida vai organizar este fim-de-semana, 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro a 17ª edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural. O evento pretende promover o «turismo cinegético, recursos e potencialidades do território, assim como o turismo gastronómico com especial destaque para períodos endógenos e pratos de caça e pesca», segundo adianta a autarquia.

António Machado, presidente da Câmara de Almeida, recorda que se trata de um «evento consolidado em termos regionais, nacionais e ibéricos». O evento é pensado «para toda a família», com os «visitantes espanhóis» a serem um público importante para a autarquia de Almeida. António Machado reforça que a Feira de Caça e Pesca «provoca desenvolvimento económico local e mais dinâmica no associativismo que permite termos, este ano, 19 tasquinhas à disposição dos que nos visitem para que provem iguarias relacionadas com a caça e a pesca».

No total, no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso vão estar neste fim-de-semana «128 expositores», entre mostra e venda de artigos de caça e pesca, artesanato, produtos agroalimentares, exposição de árvores e de plantas autóctones, exposição de cães de matilhas, exposição de pesca interativa e educação ambiental, taxidermia de aves e mamíferos e mostra de maquinaria agrícola.

Nos últimos anos a Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural tem tido entre «17 mil a 20 mil entradas, tem havido crescimento de visitantes e este ano também temos essa expectativa», confessa o edil.

Este ano, do cartaz musical fazem parte Wet Bed Gang que atuam na sexta-feira, dia 30 a partir das 23 horas, e aos quais se segue Levante e Morfal. No sábado à noite, 31 de janeiro, é Matias Damásio a subir ao palco pelas 23 horas, seguindo-se o Grupo de Gaiteiros “Os Mistos”, tunas, Vera Nunes e Kiss iss Bang Bang. No último dia de festa, domingo, 1 de fevereiro, a partir das 16h30 há música com o grupo ATOA, mas antes ouve-se o grupo de Concertinas com Alma, Árvore da Vida, o Rancho Folclórico da Miuzela e os Taconeos da Raia.