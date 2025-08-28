Valor diário pago aos bombeiros vai aumentar 25% no período entre 26 de julho e 11 de setembro

O Governo decidiu aumentar 25 por cento do valor diário pago aos bombeiros voluntários afetos ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2025. No entanto, este aumento acontece no período desde «26 de julho a 27 de agosto, bem como nos 15 dias seguintes a esta data, para todos os bombeiros voluntários que tiveram intervenção nas freguesias abrangidas pela Resolução do Conselho de Ministros».

Segundo o comunicado do Ministério da Administração Interna, a medida a implementar é uma forma de «reconhecimento profundo pelo empenho extraordinário e pelo esforço incansável demonstrado por estes profissionais que estiveram na linha da frente no combate aos incêndios que assolaram o nosso país».