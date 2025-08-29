Matuê, Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam hoje no Mateus Fest em Viseu

Esta sexta-feira realiza-se a segunda edição do Mateus Fest, um festival que no ano passado passou a integrar a programação do Município de Viseu e da Feira de São Mateus.

O rapper brasileiro Matuê é o cabeça de cartaz, considerado uma das vozes mais influentes do hip-hop atual, com milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming e entre os jovens.

Para além de Matuê, o festival conta também com as atuações de Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam e DJ Perez.

O objetivo é que o Mateus Fest tenha um «verdadeiro esírito festivaleiro» pelo que neste dia, além da animação música, há diversas atividades, como, por exemplo, tatuagens, pinturas faciais e uma barbearia.

As portas do Campo de Viriato abrem às 12 horas, às 19 horas sobe ao palco o primeiro artista, DJ Perez, às 23h15 atua o brasileiro Matuê e a noite encerra também ao som do DJ. O preço dos bilhetes é de 20 euros.