Projeto da autarquia da Covilhã distinguido pela agência Erasmus +

O Projeto “Covilhã. Forma II”, concretizado pela Câmara Municipal da Covilhã em parceria com os Agrupamentos de Escolas do concelho, foi distinguido com o prémio “Boas Práticas pela Agência Nacional Erasmus + EF”. Este prémio é atribuído a organizações cujos projetos apresentaram elevada qualidade e representaram uma boa prática no Erasmus + em Portugal.. Entre os critérios considerados para avaliação de projetos na área da Juventude, Educação e Formação, estão o impacto das iniciativas, grau de inovação, sustentabilidade, gestão financeira e comunicação. O consórcio “Covilhã.Forma” foi criado em 2014 com a intenção de dar uma resposta a cinco escolas do concelho da Covilhã, de forma de potenciar a empregabilidade dos jovens profissionais. O projeto incluiu um pacote de medidas, entre as quais a promoção do ensino profissional.

De acordo com a autarquia covilhanense «os objetivos definidos começaram a dar frutos no que diz respeito à empregabilidade de jovens profissionais competentes e consequentemente a sua fixação no concelho». Além disso o projeto «teve também um papel importante no combate ao abandono e ao absentismo escolar, proporcionando oportunidades e experiências de caráter internacional aos mais jovens, potenciando a qualidade organizacional das escolas e aumentando a sua visibilidade.»

Os resultados positivos alcançados pelo projeto, levaram a Câmara Municipal a decidir a continuidade do consórcio e da aposta na internacionalização das organizações a ele pertencentes.