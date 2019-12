A Cidade Natal vai, pela primeira vez, descer à zona baixa da Guarda, hoje à tarde.

Às 16 horas de hoje o Comboio natalício vai descer à Guarda-Gare, percorrendo o caminho até à Avenida da Estação.

A viagem decorre no âmbito da parceria da autarquia com a Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA) “Rua Con(m) Vida”. A partir das 15h30 o comboio irá percorrer as ruas da cidade até à Guarda-Gare, tendo paragem obrigatória no Bonfim.