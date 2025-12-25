Premium Sociedade

O presépio como símbolo do Natal

25 Dezembro, 2025
Conta a história que o primeiro presépio popular foi criado, em 1223, por São Francisco de Assis. Com autorização do Papa, tendo em conta que na altura a Igreja não permitia a realização de representações litúrgicas nas paróquias, Assis montou o primeiro presépio numa gruta, em Itália. Convidou os frades e o povo a celebrar o Natal na gruta, com o intuito de, através da simplicidade do cenário, lhes mostrar a humildade com que o Salvador veio ao mundo.

