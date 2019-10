NDS critica Câmara por causa dos espaços desportivos

O Núcleo Desportivo e Social da Guarda (NDS) está descontente com a Câmara Municipal devido à «distribuição dos espaços desportivos municipais»

Num comunicado divulgado na passada quinta-feira, o clube considera que, «apesar de ser o clube com maior número de praticantes/ atletas inscritos, não tem o maior número de blocos horários atribuídos quando, de acordo com o regulamento existente, deveria ter» nos campos e pavilhões municipais. O NDS acrescenta que sempre manifestou «total disponibilidade para, de forma responsável e defendendo o interesse da formação de crianças e jovens, encontrar as soluções que, face aos constrangimentos, melhor serviam os interesses de todos os clubes». Contudo, a coletividade sublinha que tal «não foi entendido pelo município, como se está a verificar no período em que o estádio municipal se encontra interdito», não tendo a Câmara conseguido encontrar «soluções para os clubes que saem prejudicados realizando uma distribuição do único campo disponível de forma justa e exercendo a autoridade que efetivamente dispõe».

No mesmo documento, o NDS dá o exemplo da patinagem artística, esperando que a autarquia, «que solicita empenho e criatividade às suas associações, demonstrasse o seu pleno e total apoio a esta nova modalidade desportiva, contribuindo para o seu crescimento, na medida das suas justas capacidades».