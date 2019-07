Música, cinema e desporto para animar o Verão na Guarda

Concertos com The Legendary Tigerman, Selma Uamusse, Júlio Pereira, X-Wife e DJ’s, mas também visitas encenadas ao centro histórico, sessões de cinema ao ar livre, entre outras atividades, assim vai ser o Verão na Guarda.

O programa de animação estival da cidade foi divulgado na segunda-feira pela autarquia e desta vez não contempla uma “Noite Branca”. «Este ano optámos por não realizar esse evento por causa da abrangência da programação do “Verão em Alta” e também porque decidimos reduzir em 10 por cento os custos da organização relativamente ao ano passado», justificou o presidente do município. Em contrapartida, Carlos Chaves Monteiro destacou o Festival de Blues da Guarda, que terá nomes sonantes, como The Legendary Tigerman, e que vai acontecer em palcos montados no Jardim José de Lemos, Largo João de Almeida, Rua do Comércio, Alameda de Santo André e Solar do Vinho da Beira Interior. Do cartaz constam nomes como Fast Eddie Nelson e The Cyborgs (dia 31), The Smokestackers e Lone Lisbonaires (1 de agosto), Pigball e The Legendary Tigerman (dia 2), Hearts & Bones e Moonshiners (dia 3).

Proposta habitual do “Verão em Alta”, que se prolonga até setembro, é o ciclo “Música nos Claustros”, no Paço da Cultura, onde vão atuar Selma Uamusse (sexta-feira), Júlio Pereira (sábado), Olive Tree Dance (segunda) Galandum Galandaina (terça-feira) e X-Wife (dia 25). Também regressa o “Cinema no Museu” com filmes de Alfred Hitchcock, Pedro Almodóvar, Blake Edwards e Woody Allen em sessões ao ar livre realizadas com o apoio do Cine Clube da Guarda. O festival de folclore organizado pelo Centro Cultural acontece no dia 27 na Alameda de Santo André, mas este domingo (16 horas) há um encontro de cavaquinhos nos claustros do Paço da Cultura. Em termos desportivos, os destaques vão para a passagem da Volta a Portugal pela cidade mais alta, local de chegada da etapa de 5 de agosto – haverá um concerto de Ana Bacalhau nessa noite na Praça Velha – e do dia de descanso no seguinte, e o campeonato regional de triatlo a 1 de setembro, na barragem do Caldeirão.

O “Verão em Alta” termina a 7 de setembro com o Sunset 1056 na envolvente à Torre de Menagem. «É um programa que valoriza e dinamiza a cidade num período importante para a Guarda», disse o presidente do município, que adiantou que a atividade vai custar 96.162 euros. Carlos Chaves Monteiro adiantou que «é esta a forma como habituamos os guardenses a viver o Verão e tem corrido bem». De resto, admitiu que a autarquia está aberta «a novas dinâmicas de animação» quando questionado por O INTERIOR sobre se o reforço da programação para este período já antecipa o regresso das Festas da Cidade.