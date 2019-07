Resiestrela implementa recolha de materiais recicláveis no comércio em Almeida

A Resiestrela iniciou este mês, em Almeida e Vilar Formoso, a recolha porta a porta de materiais recicláveis.

A iniciativa está a ser implementada com o apoio do município, que contactou os comerciantes e divulgou o novo serviço junto do pequeno comércio e serviços para uma recolha mais eficiente de materiais como vidro, papel/ cartão e plástico. «Verifica-se que nalgumas zonas os contentores de resíduos contêm grandes quantidades de materiais passíveis de reciclagem que estavam a ser levados para tratamento indiferenciado», adianta a autarquia. O objetivo da introdução da recolha porta a porta contribuir para a melhoria ambiental e reduzir os custos de tratamento suportados pela Câmara. «Este serviço será realizado sem encargos para os utilizadores por uma viatura devidamente identificada e funcionários da Resiestrela e será prestado semanalmente nos estabelecimentos comerciais e serviços que pretendam aderir», refere o município em comunicado.