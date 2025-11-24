Ministra da Saúde inaugurou o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, no Hospital Sousa Martins, na Guarda

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, este esta manhã, na Guarda, onde reuniu com a administração da Unidade Local de Saúde (ULS). Durante a visita, inaugurou o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher, no Hospital Sousa Martins, cuja transferência de equipamentos e serviços aconteceu no passado sábado.

Esta cerimónia marca a conclusão da requalificação do pavilhão 5 deste hospital, obra que envolveu um investimento de cerca de 9 milhões de euros. Desde meados deste ano, já funcionavam naquele espaço valências como Urgência Pediátrica, Neonatologia, Consulta Externa de Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia. A partir deste sábado, a Urgência Obstétrica, Bloco de Partos e o Internamento de Obstetrícia e Ginecologia passaram também a funcionar nas novas e reabilitadas instalações do Hospital Sousa Martins.