Mercado Municipal da Guarda só vai abrir no sábado

Apesar da garantia do edil guardense, Carlos Chaves Monteiro, de que o Mercado Municipal iria reabrir ao público esta quarta-feira, a estrutura só estará novamente em funcionamento este sábado.

Em comunicado enviado hoje às redações, a autarquia refere que «por motivos alheios à vontade da Câmara Municipal da Guarda, a empresa responsável pela reabilitação do Mercado Municipal apenas garante a conclusão das obras de reabilitação até ao final desta semana, estando a data de reabertura do espaço prevista para o próximo dia 14 de dezembro».

Na nota é ainda referido que a mudança na data de reabertura anteriormente prevista, «prende-se com questões técnicas relacionadas com o funcionamento do sistema elétrico do edifício do Mercado Municipal, que ficou gravemente danificado na sequência do incêndio que deflagrou nas instalações, no passado dia 29 de novembro».