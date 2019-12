Mêda, Vila Cortês e Manteigas comandam Iª Divisão

Há nova mudança na frente do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, cuja liderança passou a ser partilhada por Sp. Mêda, Vila Cortês do Mondego (na foto) e Manteigas, todos com 21 pontos.

A nona jornada disputou-se no domingo e a surpresa da tarde foi protagonizada pelo Sp. Vilar Formoso (10º classificado) que foi empatar 2-2 ao terreno dos medenses. Quem aproveitou foram o Vila Cortês e o Manteigas. A equipa do concelho da Guarda recebeu e venceu o Fornos de Algodres (8º) por 2-0 e alcançou o primeiro lugar da tabela, juntamente com a formação serrana, que ganhou 3-1 na receção ao Vila Franca das Naves (7º). Já o Trancoso (4º) concedeu um empate caseiro sem golos frente ao Soito (6º) e o Sp. Celoricense (11º) foi ganhar 2-0 em Foz Côa (13º e penúltimo). Por sua vez, o Gouveia (5º) venceu o dérbi do concelho ao derrotar o Vilanovenses (12º) por 2-1. A jornada ficou marcada pelo acidente sofrido por parte da equipa do Aguiar da Beira (9º), quando se deslocava para Almeida para defrontar a equipa local (14º). Em virtude do acidente, que causou oito feridos, um deles grave, a partida foi adiada.

Este domingo, os líderes são postos à prova, com o Sp. Mêda a jogar em Celorico da Beira, o Vila Cortês a viajar até Aguiar da Beira e o Manteigas a deslocar-se ao Soito. Os outros jogos são Fornos-Trancoso, Vilanovenses-Almeida, Vilar Formoso-Gouveia e Vila Franca-Foz Côa.

Freixo de Numão lidera IIª Divisão sem derrotas

Na IIª Divisão o Freixo de Numão soma e segue invicto. A equipa do concelho de Foz Côa foi ganhar 1-0 em Casal de Cinza na terceira jornada do campeonato e comanda com 9 pontos.

No domingo o Nespereira recebeu e venceu o Paços da Serra por 2-1 em mais um dérbi do concelho de Gouveia e os Pinhelenses derrotaram em casa o Guarda FC por 2-1. Folgou o Sp. Sabugal, que este domingo recebe o Pinhelenses, enquanto o Nespereira vem à sede do distrito defrontar o Guarda FC e o Paços da Serra joga em casa com o Casal de Cinza. Folgará o líder Freixo de Numão.