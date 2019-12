Carlos Sanches e Sara Meirinho vencem Grande Prémio de Atletismo da Conceição

Carlos Sanches e Sara Meirinho foram os grandes vencedores do 26º Grande Prémio da Conceição/ “Zé Espanhol”, promovido no domingo na Covilhã, numa organização da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso.

A prova contou com cerca de 200 participantes, tendo ganho a corrida de absolutos masculinos, na distância de 9.200 metros, o atleta da Casa do Benfica de Castelo Branco com o tempo de 34m27s. Na segunda posição terminou Filipe Costa (CD Espite) em 35m38s e Ricardo Opinião (Penta Clube da Covilhã) foi terceiro em 36m05s. Nas senhoras, a atleta do Estrela Campo de Aviação (Covilhã) venceu com a marca de 45m09s, à frente de Sara Fonseca (CCDR Colmeal da Torre), que cortou a meta em 1h03m05s. Nos restantes escalões os vencedores foram Sofia Machado (GCA Donas) e Alexandre Carrola (Estrela CA) em benjamins, Francisca Sá e Tiago Queiroz (ambos do Penta Clube) em infantis e Diana Martins (ADC Proença-a-Nova) e Tiago Sucena (GCA Donas) em iniciados. Margarida Sá (Penta Clube) e Miguel Martins (ADC Proença-a-Nova) ganharam a corrida de juvenis, Rafael Canaria (CU Idanhense) venceu em juniores e Roger Vicente (Penta Clube) e Dina Seguro (CB Castelo Branco) foram os primeiros em veteranos.