Sp. Covilhã não ganha desde outubro

O Varzim recebeu e venceu o Sp. Covilhã por 1-0 e travou as ambições dos comandados de Ricardo Soares na IIª Liga. No domingo, os serranos perderam pela quarta vez esta época – foi a terceira derrota consecutiva – e já não ganham desde 27 de outubro. Novembro foi mesmo um mês para esquecer para o emblema beirão, que ocupa o sexto lugar da classificação com 20 pontos.

Na 12ª jornada, os covilhanenses defrontaram um adversário direto e surgiram dominadores e consistentes no primeiro tempo, jogando um futebol mais ofensivo. Os visitantes dispuseram das melhores oportunidades para chegar à vantagem, sobretudo em lances de bola parada, com Gilberto em destaque aos 27’, ao atirar a bola à barra da baliza poveira. Contudo, neste período o Covilhã revelou-se muito perdulário e podia ter ido para o intervalo a vencer. Como não o conseguiu foram os locais que regressaram mais moralizados no segundo tempo e assumiram uma atitude dominadora.

O Varzim organizou-se e o seu futebol envolvente ia abrindo brechas na defesa serrana, com Minhoca a destacar-se com algumas iniciativas individuais. Numa delas, Leonardo Ruiz desviou um remate de longe do médio ofensivo poveiro e quase surpreendeu o guarda-redes do Covilhã, Henrique Mendes. Com a equipa local balanceada no ataque, o Sp. Covilhã apostou no contra-ataque e ainda ameaçou o golo em dois cabeceamentos de Jean e Kukula. O encontro encaminhava-se para o fim e as equipas repartiam as jogadas de ataque e as oportunidades de golo. Apesar da insistência, os visitantes não conseguiram concretizar e quem aproveitou foi o Varzim, que marcou aos 88’ por Lumeka. Na sequência de um livre, o avançado inglês foi oportuno ao desviar a bola com o ombro para fazer o 1-0 final.

Este domingo, o Sp. Covilhã recebe a Académica de Coimbra, 15º classificado, e que precisa de pontuar para fugir à zona de despromoção.

Sp. Covilhã recebe mais de 150 mil euros para formação

O Sp. Covilhã vai receber 150.887 euros da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), provenientes de um Fundo de Solidariedade da UEFA. A verba destina-se exclusivamente a investimentos no futebol de formação.

O apoio foi divulgado na segunda-feira pela FPF, que anunciou a distribuição de 4,3 milhões de euros pelos clubes da Iª e IIª Ligas como «compensação» por não participarem nas fases de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa. Benfica, FC Porto e Sporting foram excluídos da ação deste «fundo de solidariedade» relativo à época de 2018/ 19, tal como as equipas B e satélite na IIª Liga. Foram contemplados 15 clubes do escalão principal e 14 do campeonato secundário, que vão receber a mesma verba: 150.887,48 euros.