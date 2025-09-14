Livro infantil “Posso levar o infantário comigo para a Escola” apresentado este domingo em Belmonte

O livro infantil “Posso levar o infantário para a Escola”, de Patrícia Eusébio com ilustrações de Maria Inês Elvas, é apresentado este domingo (17 horas) no Jardim Público de Belmonte.

Inspirada em factos reais, a obra aborda a ansiedade que acompanha a transição do pré-escolar para o 1º ciclo, um momento que marca profundamente tanto crianças, como pais, e evidencia «a importância fundamental do amor, dedicação e profissionalismo dos educadores de infância na construção da personalidade das crianças – um legado que as acompanhará sempre», adianta a Associação Belmonte em Movimento, que organiza a sessão, numa nota enviada a O INTERIOR.

«Com uma linguagem simples, próxima e envolvente, e com ilustrações delicadas e cheias de cor, esta obra é um convite à reflexão e uma ferramenta preciosa para famílias e educadores lidarem

com este momento de transição», lê-se ainda.

A iniciativa vai contar com a participação de profissionais do Centro de Saúde de Belmonte, que falarão sobre a relevância de uma alimentação saudável e diversificada no processo de aprendizagem, bem como de Miguel Marrau, psicólogo do projeto comunitário de apoio psicológico “O Mundo Gira – A Saúde Aumenta”, que irá refletir sobre a mudança vivida por alunos, pais e comunidade, as alterações comportamentais associadas e estratégias para adotar de forma segura as novas rotinas quotidianas.

A sessão terá ainda um cariz solidário, uma vez que o valor angariado com a venda do livro vai reverter na totalidade para a compra de material escolar (cadernos, mochilas ou estojos) para crianças e famílias carenciadas do concelho.