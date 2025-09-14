Sérgio Costa pede maioria absoluta para governar Câmara da Guarda «sem bloqueios ou chumbos»

Sérgio Costa, cabeça de lista da coligação “Pela Guarda – Nós, Cidadãos”/PPM”, que recandidata à presidência da autarquia, pediu este domingo a maioria absoluta nas eleições de 12 de outubro.

«A Guarda precisa de uma maioria clara, que nos permita governar com estabilidade e determinação. Pedimos essa confiança, não para nós, mas para a Guarda, para que nos deixem trabalhar sem bloqueios e sem chumbos», apelou o candidato.

A candidatura apresentou esta tarde, na Alameda de Santo André, as listas à autarquia e à Assembleia Municipal, bem como os cabeças de lista a 37 das 43 Juntas de Freguesia do concelho, num total de cerca de 600 candidatos.

Se for eleito, Sérgio Costa garantiu que adjudicar a Variante da Ti’Jaquina será a primeira medida do novo mandato. O candidato acusou ainda a oposição de bloquear o anúncio da solução para o Hotel Turismo: «Já está encontrada e acordada entre a Câmara e o Governo, mas a oposição, com as suas queixas e manobras, tem atrasado o anúncio oficial para tentar condicionar este momento eleitoral», revelou.

Como propostas, Sérgio Costa revelou três projetos. O pavilhão multiusos e a cidade desportiva serão lançados no próximo mandato, garantiu, tal como a Praça da Liberdade, no espaço atualmente ocupado pelo quartel da GNR, entre o Teatro Municipal e o Bairro do Bonfim.

Preparar a candidatura do centro histórico da Guarda, depois de reabilitado, a Património Mundial da UNESCO é outro compromisso da candidatura “Pela Guarda – Nós, Cidadãos”/PPM”.

