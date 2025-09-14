“Velhas Maneiras” no Teatro Cine de Gouveia

José Abrantes apresenta “Velhas Maneiras” este domingo (21h30), no Teatro Cine de Gouveia.

A peça explora os diálogos de um casal «em representação de todos quantos se separam em virtude da guerra, do mar, do trabalho, da emigração, aflorando questões de género que sempre perpassaram as separações e relações entre homens e mulheres impelidos pelas circunstâncias. A vida da luta diária pela vida», adianta a produção. A encenação e dramaturgia são de José Abrantes, em cocriação com Maria João Macário, enquanto a interpretação está a cargo de Mariana Rebelo e Rafael Lopes.