UBI ocupa 296 vagas na segunda fase de acesso ao ensino superior

A Universidade da Beira Interior (UBI) preencheu 296 das 493 vagas disponíveis na segunda fase de acesso ao ensino superior, cujos resultados foram divulgados este domingo pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Há 289 lugares para a terceira fase, que vai decorrer de 23 a 25 de setembro, distribuídos pelas licenciaturas de Bioquímica (19), Biotecnologia (12), Ciências Biomédicas (28), Ciências da Cultura (13), Ciências do Desporto (10), Ciências Farmacêuticas (9), Economia (16), Engenharia Civil (2) e Engenharia e Gestão Industrial (11).

Engenharia Eletromecânica (15), Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (18), Engenharia Informática (27), Engenharia Mecânica Computacional (14), Estudos Portugueses e Espanhóis (6), Filosofia (10), Física e Aplicações (9), Informática Web, Móvel e na Nuvem (24), Inteligência Artificial e Ciência de Dados (8), Matemática e Aplicações (10), Optometria e Ciências da Visão (18) e Química Industrial (10) são outros cursos com vagas por ocupar.

As matrículas decorrem a partir de segunda-feira. A nível nacional, foram colocados 8.824 estudantes, mais 795 que no ano anterior, tendo concorrido a esta segunda fase 16.594 candidatos. Sobraram 9.313 vagas para a terceira fase.