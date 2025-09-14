Politécnico da Guarda preenche 117 vagas na segunda fase de acesso ao ensino superior

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) preencheu 117 vagas na segunda fase de acesso ao ensino superior. A instituição tinha 636 vagas disponíveis, pelo que sobram 547 lugares para a terceira fase, cujas candidaturas decorrem de 23 a 25 de setembro.

Na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), ainda há vagas nas licenciaturas de Animação Sociocultural (16), Comunicação e Relações Públicas (25), Comunicação Multimédia (40), Desporto (33), Desporto, Condição Física e Saúde (23) e Educação Social Gerontológica (20), de acordo com os dados divulgados este domingo pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Ciência de Dados e Inteligência Artificial (32), Contabilidade (24), Design de Equipamento e Ambientes (1), Energia e Ambiente (12), Engenharia Civil (10), Engenharia Informática (64), Engenharia Topográfica (10), Gestão (41), Gestão de Recursos Humanos (43), Marketing (29) e Mecânica e Informática Industrial (24) são os cursos com lugares por ocupar.

Já na Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), situada em Seia, ficaram por preencher 9 vagas em Gestão do Turismo e da Hospitalidade, 18 em Gestão Hoteleira, 11 em Restauração e Catering e 11 em Turismo e Lazer.

Por último, na Escola Superior de Saúde (ESS) da Guarda sobram vagas em Biotecnologia Medicinal (22), Ciências Biomédicas Laboratoriais (9) e Farmácia (20).

As matrículas decorrem a partir de segunda-feira. A nível nacional, foram colocados 8.824 estudantes, mais 795 que no ano anterior, tendo concorrido a esta segunda fase 16.594 candidatos. Sobraram 9.313 vagas para a terceira fase.