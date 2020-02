Lançado concurso para renovação da Linha da Beira Alta entre Cerdeira e Vilar Formoso

A Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela manutenção da rede ferroviária nacional, já lançou o concurso público para a empreitada de modernização do subtroço da Linha da Beira Alta entre a Cerdeira e Vilar Formoso.

Segundo a IP, o concurso para a empreitada de “Modernização do Subtroço Cerdeira – Vilar Formoso” foi publicado na quinta-feira em “Diário da República”. «Num investimento estimado em 50 milhões de euros, esta obra é desenvolvida no âmbito do projeto de modernização da Linha da Beira Alta, que integra o programa Ferrovia2020, e complementa a intervenção atualmente em curso de renovação de via do subtroço entre Guarda e Cerdeira», refere a empresa em comunicado. A IP adianta que a empreitada tem um prazo de execução de 729 dias e envolve a realização de trabalhos numa extensão de 25 quilómetros daquele subtroço.

Os trabalhos contemplam a renovação integral da via entre as localidades de Cerdeira (concelho do Sabugal) e Vilar Formoso (concelho de Almeida), no distrito da Guarda. Está também englobada a construção de plataformas de passageiros com 200 metros de extensão em estações/ apeadeiros para serviços internacional/ Intercidades e com 100 metros de extensão para o serviço regional. A remodelação dos “lay-outs” das estações de Cerdeira, Noéme e Vilar Formoso com o respetivo aumento dos comprimentos úteis das linhas principais para receção de comboios de mercadorias de 750 metros e otimização das condições de exploração, a construção de infraestruturas de apoio à sinalização e telecomunicações.

Está igualmente contemplada a execução de novas redes de drenagens, a implementação do sistema de Retorno de Corrente de Tração + Terras de Proteção, a criação de vias variantes ao traçado atual que permitam a redução de pendentes e o aumento de velocidade de circulação, a construção de obras de arte e de trabalhos de estabilização de taludes. A IP adianta ainda que a modernização do troço, com 41 quilómetros, entre Guarda e Vilar Formoso, será realizada em duas fases distintas. A primeira fase, já em curso, corresponde à intervenção de renovação integral do subtroço Guarda–Cerdeira, com 16 quilómetros de extensão. A segunda fase é relativa à empreitada que agora se encontra a concurso. O conjunto destas duas empreitadas representa um investimento estimado em cerca de 58,7 milhões de euros.