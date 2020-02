«Estas feiras são uma prova de vida» da região

A Feira do Queijo de Celorico da Beira já abriu portas à comunidade.

Na sessão de inauguração, Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, afirmou que «estas feiras são a montra do que de melhor temos no nosso território» razão pela qual continua a «fazer questão de se associar a estes eventos». A governante afirmou que não se importa de sofrer críticas relativamente à sua presença assídua em feiras gastronómicas e salientou que estes eventos «são de extrema importância porque estamos a dignificar as profissões, estamos a dar visibilidade ao trabalho de uma vida de muitas famílias», que vivem e trabalham na região.

Carlos Ascensão, Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, destacou que, este ano, o evento prima pela «sustentabilidade» a nível financeiro e ambiental. O edil referiu que os custos da feira foram reduzidos «em 30%» face ao ano passado, em grande parte graças ao contributo de empresas. A redução foi feita «pelo lado da receita», segundo Carlos Ascensão: «fizemos um esforço ao nível de procurar algumas empresas locais, regionais e nacionais que dessem o seu contributo» a nível financeiro e social.