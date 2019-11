Juramento de Hipócrates esta sexta-feira na Covilhã

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) vai promover duas cerimónias de Juramento de Hipócrates, sendo que a primeira realizada a nível nacional vai ter lugar na Covilhã.

O ato solene decorre esta sexta-feira no grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, pelas 15 horas, e destina-se aos novos 140 jovens médicos inscritos na SRCOM e noutras secções regionais do país. Na cerimónia estarão presentes mais de 500 pessoas, entre elas o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, os presidentes das Secções Regionais e Carlos Cortes, presidente da SRCOM. Segundo a Ordem, o Juramento de Hipócrates «simboliza a profissionalização de jovens médicos», sendo o momento de entrega das respetivas cédulas profissionais, perante os seus mestres, familiares e destacados representantes das instituições da região. A segunda cerimónia de juramento está marcada para 7 de dezembro, em Coimbra.