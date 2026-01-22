“Julgamento e Morte do Galo” volta a ser ponto alto do Carnaval na Guarda

Está apresentada a edição deste ano do “Guarda Folia: Aqui há Galo!” que vai decorrer de 7 a 17 de fevereiro. O tradicional desfile/espetáculo “Julgamento e Morte do Galo”, no Domingo Gordo, é o destaque do evento de animação carnavalesca apresentado esta segunda-feira pela autarquia.

Tudo começa a 7 de fevereiro, no Museu da Guarda e Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, com duas oficinas de criação de máscaras. Cinco dias depois, o Teatro Municipal da Guarda recebe a ópera cómica “O Barbeiro de Sevilha”, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa. No dia 13 de fevereiro realiza-se o desfile infantil pelas ruas do centro da cidade, com a participação de 2.000 crianças das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância do concelho. À noite, abrem as “Tabernas do Entrudo”, na Alameda de Santo André. Até dia 16, há gastronomia, diversão e música com as atuações do comediante Carlos Vidal (13 de fevereiro), dos Remember 80 & 90’s (dia 14), Augusto Canário (dia 15) e um concurso de máscaras animado pelo DJ Fernando Alvim (dia 16).

A “Fun Run” corre-se na manhã de 15 de fevereiro e terá cerca de cinco quilómetros e alguns obstáculos espalhados pelo percurso. À tarde, acontece o desfile/espetáculo “Julgamento e Morte do Galo”, que terá início pelas 16 horas com o cortejo das freguesias entre a Alameda de Santo André e a Praça Luís de Camões, onde o galo voltará a ser julgado por todos os males do ano que transato. Este ano, a artista Rosa Martins vai colaborar nos figurinos e decoração dos carros alegóricos, enquanto o espetáculo final – previsto para as 18h30 – e a criação do galo serão da responsabilidade do grupo guardense Teatro do Calafrio. Desta vez, «o tribunal transforma-se numa arena de luta de galos com quatro combates híbridos entre “wrestling”, MMA e lutas clandestinas. Tudo culmina num ritual final em que o galo é condenado, queimado e purificado, não pelo da justiça, mas pela voracidade do espetáculo», antecipa a organização.

O programa carnavalesco da Guarda termina a 17 de fevereiro, com o tradicional “Enterro do Entrudo” na aldeia de Famalicão da Serra. «O Carnaval do Galo une tradição e inovação, é muito identitário da Guarda, porque se inspira em dois costumes que eram praticados nesta altura do ano nas aldeias de Pousade e Famalicão da Serra, que eram o “Julgamento do Galo” e o “Enterro do Entrudo”», realçou o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, aos jornalistas.

O autarca considerou que o “Guarda Folia” já é «uma marca» do Carnaval na cidade mais alta e acontece com o objetivo de «atrair visitantes e de dinamizar o comércio local, além de promover as nossas tradições e cultura». Sérgio Costa sublinhou que o objetivo é «afirmar a Guarda no mapa do Carnaval em Portugal e Espanha», onde o “Guarda Folia” foi divulgado na FITUR [Feira Internacional de Turismo], que começou ontem em Madrid. O presidente da Câmara guardense justificou esta aposta no mercado espanhol, afirmando que, «aqui ao lado, a apenas três horas de distância, há algumas dezenas de milhões de pessoas que andam por aí e que é preciso atrair».

Quanto “Julgamento e Morte do Galo”, «o espetáculo promete», assegurou Sérgio Costa, que assumir estar «curioso» quanto àquilo que lhe reserva o guião. «No Carnaval podemos falar mal uns dos outros, ninguém leva a mal. A ver se falam mal de mim que não me importo. Este ano, houve eleições autárquicas, as Presidenciais, matéria não falta para a sátira», considerou.