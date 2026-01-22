“… E temos o povo” para ouvir na Rádio Altitude no domingo

A Rádio Altitude acolhe no domingo a sessão de escuta coletiva “… E temos o povo…”, com todos os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril de 1974.

Trata-se da estreia de uma iniciativa da Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril, em que será divulgada, pela primeira vez, na íntegra, a reportagem dos jornalistas Pedro Laranjeira, que morreu em 2015, Paulo Coelho e Adelino Gomes, feita entre o Largo do Carmo e o Terreiro do Paço há precisamente 51 anos. A sessão decorre das 14h30 às 18h30 e tem entrada livre, mediante inscrição prévia via email (altitude@altitude.fm).

Antes, a partir das 11 horas, o Altitude transmite em direto uma tertúlia com o jornalista Adelino Gomes, Inácia Rezola (presidente da Comissão dos 50 Anos do 25 de Abril), José Manuel Mota da Romana (professor universitário aposentado) e Albino Bárbara (colaborador do Altitude). A moderação é de Luís Baptista-Martins, diretor da rádio e de O INTERIOR.