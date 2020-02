IPG: Futuro Governador Regional do Príncipe reuniu com estudantes são-tomenses

O futuro presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, esteve na Guarda na segunda-feira para ouvir os estudantes daquela zona de São Tomé e Príncipe. O responsável vai tomar posse em maio.

No Instituto Politécnico da Guarda (IPG), Filipe Nascimento reuniu com Joaquim Brigas, presidente da instituição, e depois com os estudantes oriundos do Príncipe para conhecer as suas necessidades e os problemas que afetam a sua vinda para a Guarda. O próximo governador regional comprometeu-se a «estar mais próximo» dos seus concidadãos e a agilizar os seus processos de candidatura, tendo ainda sensibilizado os presentes para que regressem ao país, que necessita de quadros técnicos qualificados. Por sua vez, Joaquim Brigas lembrou que o IPG acolhe atualmente 270 estudantes naturais de São Tomé e Príncipe, sendo a principal dificuldade a falta de alojamento disponível na cidade. «Não há novidades na transformação da Pousada da Juventude em residência», lamentou o responsável, que já encetou contactos com empresas imobiliárias privadas para que construam na Guarda residências de estudantes de forma a colmatar as carências sentidas. «Neste momento serão necessárias 120 camas, sobretudo para estudantes estrangeiros», acrescentou Joaquim Brigas.

Neste encontro, o presidente do IPG aproveitou também a vinda do recém-eleito Governador Regional do Príncipe para divulgar a oferta formativa do Politécnico e a disponibilidade para realizar formações específicas e «desenhadas à medida» das necessidades da administração pública local e das empresas. Na segunda-feira, Filipe Nascimento, que se fez acompanhar do presidente da Associação dos Estudantes do Príncipe em Portugal, Silton Monforte, reuniu também com o presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro.