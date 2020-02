Câmara da Guarda contrata vigilante para impedir vandalismo na Rua do Comércio

A Câmara da Guarda vai contratar um vigilante para ficar na Rua do Comércio durante o período noturno. A medida foi anunciada esta quinta-feira por Carlos Chaves Monteiro durante a sessão da Assembleia Municipal.

O objetivo é «evitar os atos de vandalismo recorrentes no mobiliário urbano ali colocado», disse o presidente do município, adiantando que o segurança permanecerá naquela artéria do centro da cidade até a autarquia ter luz verde das entidades competentes para instalar um sistema de videovigilância.